Tire'de 1 yılda 300 trafo çalındı, çiftçiler yardım istedi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesi ve çevresinde, son 1 yılda 300 civarında trafo çalındı. Çiftçiler, tarlalarını sulayamaz hale geldiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.



Tire ve yöresinde tarlalardaki elektrik trafoları, içlerindeki bakır teller ve trafoların soğutulmasında kullanılan yağlar hırsızlar tarafından çalınıyor. Yaklaşık 50 bin lira olan trafolarının çalınmasından dolayı tarlalarını sulayamayan üreticiler, maddi yönden de zarara uğruyor. Tire ve çevresinde, son 1 yılda 300 kadar trafo hırsızlığı yaşandığını ifade eden üreticiler, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu belirterek yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi.



'ÜRETİCİYİ KORUYAN BİR DÜZENLEME OLMALI'



Kırsal Kırtepe Mahallesi'ndeki tarlalarına, 3 arkadaşıyla ortaklaşa kurdurdukları trafolarının 2 gün önce çalındığını belirten çiftçi İsmail Güleç, "Durumu komşularımızdan öğrendik. Tarlaya gittiğimizde trafonun içinde ne var ne yoksa söküldüğünü gördük, kasasını dere yatağına atmışlar. Zaten üreticiler olarak, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 1-0 gerideyken, bir de trafomuzun çalınması işin tuzu biberi oldu. Bir trafo 50 bin lira. Yenisini alıp taktıracağız ancak onun da çalınmayacağının garantisi yok. Sadece bizim değil yöredeki diğer üreticilerin, hatta bir elektrik dağıtım şirketinin trafoları da çalınmış. Tam da sulama sezonu yaklaşmışken yaşanan bu hırsızlık nedeniyle mağduruz" dedi.



Duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Güleç, "Şüpheliler yakalansa bile 1, 2 ay sonra cezaevinden çıkıyor. Cezalar caydırıcı olmalı. Üreticiyi koruyan bir düzenleme olmalı. Yoksa bu mağduriyetlerin önüne geçilemez" diye konuştu.



'TRAFOM 3 KEZ ÇALINDI'



Kırtepe Mahallesi'nden Ali İhsan Gülmez de 3'üncü kez trafosunun çalındığını vurgulayıp, "Artık canıma yetti. Jandarmaya şikayetçi oluyoruz. Jandarma, şüphelileri yakalıyor, adalete teslim ediyor. Ancak, hırsızlar kısa bir süre cezaevinde kalıp, çıkıyor. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz" dedi.



Mehmet Özçelik de "Tarlamı sulayacaktım. Ancak, baktım ki trafo yerinde yok, çalınmış. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Her dakika trafonun başında nöbet tutamayız ki. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.