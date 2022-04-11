Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
sağanak
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.441,47
ALTIN
928,14
DOLAR
14,74
STERLİN
19,20
EURO
16,08
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak
Salar Belediye Başkanlığı Memur...
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...

Tire'de 1 yılda 300 trafo çalındı, çiftçiler yardım istedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:07
Tire'de 1 yılda 300 trafo çalındı, çiftçiler yardım istedi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesi ve çevresinde, son 1 yılda 300 civarında trafo çalındı. Çiftçiler, tarlalarını sulayamaz hale geldiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Tire ve yöresinde tarlalardaki elektrik trafoları, içlerindeki bakır teller ve trafoların soğutulmasında kullanılan yağlar hırsızlar tarafından çalınıyor. Yaklaşık 50 bin lira olan trafolarının çalınmasından dolayı tarlalarını sulayamayan üreticiler, maddi yönden de zarara uğruyor. Tire ve çevresinde, son 1 yılda 300 kadar trafo hırsızlığı yaşandığını ifade eden üreticiler, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu belirterek yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi.

'ÜRETİCİYİ KORUYAN BİR DÜZENLEME OLMALI'

Kırsal Kırtepe Mahallesi'ndeki tarlalarına, 3 arkadaşıyla ortaklaşa kurdurdukları trafolarının 2 gün önce çalındığını belirten çiftçi İsmail Güleç, "Durumu komşularımızdan öğrendik. Tarlaya gittiğimizde trafonun içinde ne var ne yoksa söküldüğünü gördük, kasasını dere yatağına atmışlar. Zaten üreticiler olarak, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle 1-0 gerideyken, bir de trafomuzun çalınması işin tuzu biberi oldu. Bir trafo 50 bin lira. Yenisini alıp taktıracağız ancak onun da çalınmayacağının garantisi yok. Sadece bizim değil yöredeki diğer üreticilerin, hatta bir elektrik dağıtım şirketinin trafoları da çalınmış. Tam da sulama sezonu yaklaşmışken yaşanan bu hırsızlık nedeniyle mağduruz" dedi.

Duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Güleç, "Şüpheliler yakalansa bile 1, 2 ay sonra cezaevinden çıkıyor. Cezalar caydırıcı olmalı. Üreticiyi koruyan bir düzenleme olmalı. Yoksa bu mağduriyetlerin önüne geçilemez" diye konuştu.

'TRAFOM 3 KEZ ÇALINDI'

Kırtepe Mahallesi'nden Ali İhsan Gülmez de 3'üncü kez trafosunun çalındığını vurgulayıp, "Artık canıma yetti. Jandarmaya şikayetçi oluyoruz. Jandarma, şüphelileri yakalıyor, adalete teslim ediyor. Ancak, hırsızlar kısa bir süre cezaevinde kalıp, çıkıyor. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Mehmet Özçelik de "Tarlamı sulayacaktım. Ancak, baktım ki trafo yerinde yok, çalınmış. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Her dakika trafonun başında nöbet tutamayız ki. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrafoTireÇiftçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cennet koylardaki 300 kaçak yapının yıkımına başlandı
Cennet koylardaki 300 kaçak yapının yıkımına başlandı
Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Rıza Bey Apartmanı davasında 'reddi heyet' talebine ret
Rıza Bey Apartmanı davasında 'reddi heyet' talebine ret
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans