Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.479,43
ALTIN
929,16
DOLAR
14,64
STERLİN
19,17
EURO
15,85
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...

Trabzon'da heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 15:26
Trabzon'da heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi

TRABZON - Trabzon’un Araklı ilçesinde heyelan riski nedeniyle 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çamlıktepe Mahallesi'nde karların ani erimesi ve sağanak, irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Heyelanların olduğu yamaçlarda çatlaklar oluşurken, kayalar da yerinden oynadı. Kayaların yamaçtan yuvarlanabileceğini öngören mahalleli durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve belediye görevlileri yapılan incelemelerde, mahallede kaya düşmesi ve heyelan riski bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yakınlarına giden yöre halkı yamaçta riskli görülen kayaların temizlenmesinin ardından evlerine geri dönecek.

Mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu, arazilerinin zemininde çatlaklar oluştuğunu belirterek “Zeminde çatlaklar oluşuyordu. Birçok yerde de taş düşmeleri oluyordu. Genelde yollara taşlar düşüyordu. Biz de keşfe çıktık. Kar ve yağmur yağmasından dolayı toprak baya yumuşamıştı. Bahçelerimizde çatlaklar oluşmuştu. Evlerin yukarısında bulunan kayaların, yerinden oynadığını gördük. Yetkililere haber verdik. Onlar da geldiler ve evleri tedbir amaçlı boşalttılar. Yerinden oynayan kayaları temizleyecekler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonHeyelanTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans