Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1566
ALTIN
403.977
DOLAR
6.9910
STERLİN
9.8018
EURO
8.4811
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İcradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi
İcradan satılık 27 bin...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...

Trabzon’da 68 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü 5 il arasında yer alan Trabzon’da, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulandığı bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Şubat 2021 Pazartesi 14:02
0 Okunma
Trabzon’da 68 yerleşim yeri karantinada

TRABZON - Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

68 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulandığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle yaptığı paylaşımda vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadelerini kullandı.

398 KİŞİYE 774 BİN TL CEZA

Öte yandan Trabzon'da, salgın tedbirlerindeki sıkı denetimler de sürdürülüyor. Kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasındaki kontrol ve denetimlerde; kısıtlamaya uymayan 398 kişiye toplamda 774 bin 787 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKarantinaVakası Sayısı Artışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama
Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans