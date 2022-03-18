Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı

EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kapsamında törenler düzenlendi. Edirne'de Çanakkale'nin ardından Türkiye'nin en büyüklerinden olan tarihi Askeri Hastane Şehitliği'nde, Tekirdağ'da Atatürk Anıtı ve Kırklareli'de şehitlikteki törenlerle şehitler anıldı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle, Edirne’deki törenler, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Anma törenine Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ile askeri personel, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından askerlerin saygı atışı yaptığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Güler ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi’ndeki programla devam etti.



'18 MART ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR'



Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Gökhan Çelik, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "18 Mart tarihi, TBMM genel kurulunda, 4768 numaralı kanunla 2002 yılından itibaren, aziz vatanlarını canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarını şehadeti ve gazilik pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.



VALİ VEKİLİ BİRİNCİLİK ALDIĞI KOMPOZİSYONU OKUDU



Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, 36 yıl önce lisedeyken Edebiyat Kolu başkanlığı görevindeyken yazdığı ve düzenlenen yarışmada birincilikle ödüllendirildiği 18 Mart konulu '500 bin ruh üzerine' başlıklı kompozisyonu okudu. Güler, "Çanakkale’de bir savaş verdik; soylu ve yüce bir savaş. Tüm savaşlarımız gibi. Fakat bu savaşın başka bir özelliği vardı. Türk’ün can evine el uzatmanın tarihte eşi, benzeri görülmedik bir karşı koyuşla kırılması bu savaştaydı. Çanakkale Savaşı, o zamanlar dünyaya bir milletin sarsılmaz kararını ferman etmişti. Bu büyük olaya bir destan yazıp gök tavanına çıkmalıydı ki her güneş bu destanı söyleye söyleye doğsun. 500 bin ruh, kafile kafile bu mısraların peşinden uçtu sonsuzluğa, cennet köşklerine. Çanakkale’de zafer, milletimize gülmüştür. Bu zafer, kendine en yakışan şekilde kutlanmalıdır, tebrik edilmelidir. Binlerce şehidin manevi huzurunda tüm milletle beraber saygı duymak ve daha sonra millet adına hazırlanmış buketi göklere ulaştırıp, bu ruhlara takdim edebilmek" diye konuştu.



TEKİRDAĞ'DA 18 MART



Tekirdağ'daki tören ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve kurum müdürleri katıldı. Şeref defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; "Çanakkale Savaşı eşine rastlanılmayacak kadar fedakarlıkların ve kahramanlıkların yaşandığı, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olan bir savaştır. Türk ulusu Çanakkale'de kazanılan zaferle, kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Şehitlerimizden aldığımız emaneti aynı güç ve kararlılıkla korumaya, ezanımızın okunması, bayrağımızın bu gök kubbede özgürce dalgalanması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.



KEŞAN'DAKİ TÖRENLER



Edirne'nin Keşan ilçesinde Asri Mezarlık’taki Şehitlik Anıtı’ndaki törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkanla bölge halkı katıldı. Anıta çelenk konulan programda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan tören Kaymakam Yılmaz’ın şehitlik defterini imzalaması ve şehit mezarlarının ziyaret edilip karanfil bırakılmasıyla sona erdi.



KIRKLARELİ'DE ŞEHİTLİK'TE TÖREN



Kırklareli'de de Çanakkale şehitleri için Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile halk katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan törende şehitler anısında saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı okundu. Kırklareli'ndeki tören Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.