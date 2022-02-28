Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.941,76
ALTIN
846,05
DOLAR
13,83
STERLİN
18,67
EURO
15,59
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...

Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:14
Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette

EDİRNE - Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları yolunda ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. 

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Trakya'da, kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolundaki ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kent merkezinde ise zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, Edirne'deki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile çevresinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKar YağışıSınır KapılarıNöbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans