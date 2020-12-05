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TSK unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege'de 'Oruç Reis' görevi

ORUÇ Reis sismik araştırma gemisini refakat ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 82 gün boyunca Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı. Deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Aralık 2020 Cumartesi 11:44
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TSK unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege'de 'Oruç Reis' görevi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmaları kapsamında 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri topladı. Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine, 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 82 gün süreyle gerçekleştirdiği refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.

3 BİN 600 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu görev kapsamında deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı. Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Covid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içerisinde ve fedakarca gerçekleştirildi. Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisGemiTSKAkdenizEge
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