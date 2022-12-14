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Tüketici mahkemesinden özel okullar için emsal niteliğinde karar

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:11
Tüketici mahkemesinden özel okullar için emsal niteliğinde karar

BURSA'da çocuğu özel okula giden Murat Ç. (44), erken kayıt sözleşmesine aykırı talep edilen yemek ve kırtasiye ücreti için Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran Murat Ç.’den dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek. Kararın, emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Gürkan Sürer, "Müvekkilim, artan maliyetlerden etkilenmemek için erken kayıt yaptırdı. Söz konusu talep sözleşmeye açıkça aykırı olduğu gibi yasal mevzuata da aykırı" dedi.



Özel okul ücretlerine bu yıl için yüzde 36,72’lik artış sınırı getirildi. Bu oranı düşük bulan bazı özel okullar, velilerden yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi hizmet ve ürünlerden ek ücret talep etmeye başladı. Duruma tepki gösteren ve ek ödemeyi yapmayı kabul etmeyen velilere, bazı özel okul yönetimleri tarafından öğrencinin kaydının yenilenmeyeceği bildirildi.



Bursa'daki bir özel okulda da aynı sorun yaşanınca, durum yargıya taşındı. Çocuğu bu yıl 4'üncü sınıfa giden Murat Ç., erken kayıt sözleşmesine aykırı olarak talep edilen yemek ve kırtasiye ücretini ödememek için, avukatı Gürkan Sürer aracılığıyla Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.



'OKUL, HER AY BORÇ MESAJI GÖNDERİYOR'



Ekim ayında, açılan davanın karar duruşmasında konuşan Murat Ç., "Öğrenci olan çocuğum okula devam etmektedir. Ağustos ayında bize ek ücret talebiyle ilgili mesaj gönderildi. Onun haricinde okul tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Çocuğum okula devam etmektedir. Ancak, aylık düzenli olarak borçlu olduğuma dair okul tarafından mesajlar tarafıma gelmektedir" dedi.



Özel okulun avukatı ise yaptığı savunmada davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, tarafları sulh ve ara buluculuğa teşvik etti. Davalı, davacı vekilleriyle öğrenci velisi sulh durumları olmadığını belirterek ara bulucu istemedi.



MAHKEME, 'BORCU YOKTUR' DEDİ



Kararını açıklayan Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi hakimi, davacı öğrenci velisinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt sözleşmesine dayalı olarak talep edilen, 5 bin 500 TL'lik ek ücret borcunun olmadığına hükmetti.



Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran Murat Ç.’den dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek. Kararın, emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Gürkan Sürer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğrenci velilerinden yemek ve kırtasiye ücretleriyle ilgili, anlaşmanın haricinde ek bir ücret talep ediliyor. Müvekkilim, artan maliyetlerden etkilenmemek için erken kayıt yaptırdı. Söz konusu talep sözleşmeye açıkça aykırı olduğu gibi yasal mevzuata da aykırı. Konuyla ilgili biz de dava açtık. Daha önce yapılan sözleşmeye aykırı bir ek ücret talep edilemez diye. Buna ilişkin olarak tüketici mahkemesinden müvekkilin borcu olmadığına dair, bir ilam aldık. Emsal niteliğinde bir ilam oldu" dedi.



'BU İLK KARAR'



Kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çeken Sürer, "Bu kararla birlikte ek ücretleri ödemeyenler bakımından, aynı şekilde bizim yaptığımız gibi bir başvuru yaptıklarında bu ücreti ödememeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu ilk çıkan karar. Emsal niteliğinde oldu bir anlamda. Bu da tabi tüm velileri ilgilendiren bir boyut" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüketici Mahkemesiözel Okul
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