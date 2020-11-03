Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
520.202
DOLAR
8.4979
STERLİN
11.0795
EURO
9.9504
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için...
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Son Dakika
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları...

TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlattıkları yardım kampanyası kapsamında, yarın 1 milyonu aşkın maske dağıtacaklarını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:14
0 Okunma
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak

ANKARA - TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yaptığı yazılı açıklamada, deprem anından itibaren hastanelere ortopedi ve travmatoloji alanında ihtiyaç duyulan her türlü teknik malzeme teminini sağladıklarını bildirdi. Bununla birlikte deprem bölgesinde görevli kamu yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Delikanlı, "Onların yönlendirmeleri doğrultusunda maske, dezenfektan, ıslak mendil ve vücut temizleme havlusu konusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Hemen bir kampanya başlattık ve kısa süre içerisinde hedeflenen sayının üzerine çıktık. Yarın itibariyle 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusunun teslimini gerçekleştireceğiz. Endüstri olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü afet durumundaki ihtiyaçları takviye etmeye hazırız çünkü unutulmamalıdır ki; 'Tıbbi Cihaz Hayat Kurtarır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirde 1 Milyonu Aşkın Maske DağıtacakTÜMDEF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans