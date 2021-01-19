Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1572
ALTIN
441.174
DOLAR
7.4375
STERLİN
10.1277
EURO
9.0197
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...
İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İzmit Belediyesi'ne ait 30...
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya...
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...

Tunceli'de, huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması

Tunceli'de, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ile bakımevlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılanmaya başlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2021 Salı 14:30
0 Okunma
Tunceli'de, huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması

TUNCELİ - Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan aşılama programının birinci adımının ikinci aşaması olan, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. Tunceli Valiliği TOKİ Huzurevi'nde gerçekleştirilen aşılamayı gün içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Halk Sağlığı Başkanı Seda Güneşli Özdemir, "Burada kalan 52 yaşlı vatandaşımıza ve onların bakımı ile ilgilenen çalışanlarına aşılama işlememiz başladı. Tunceli yine örnek bir il olarak bu aşılamaya başlayan illerdendir. Aşı uygulamamız bugün içinde il genelinde tamamlanacaktır. 90 yaş üstünde yaşayan vatandaşlarımız ve kaldığı adresler tespit edildi. Onların aşılamalarına da bugün itibarıyla başlayacağız. Bu hafta içinde de o aşıları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliHuzurevi Ve BakımevleriAşı Uygulaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'
'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'
Trabzon’da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon’da, heyelanda 2 ev hasar gördü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans