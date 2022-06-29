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TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI GÜÇLÜ KADROSUNU TANITTI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 11:42
TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI GÜÇLÜ KADROSUNU TANITTI

HABER: BİLGE CEYHAN

İSTANBUL - Turan Devletleri Teşkilatı, Genel Başkan Sayın Murat ÇOBANOĞLU önderliğinde genel kurul sonrası ilk toplantılarını Ankara’da gerçekleştirdi.

Basında ve Türk devletlerinde ilgi gören toplantı çok sayıda değerli katılımcı sayısıyla ilgi çekti. Genel Merkez Yönetim Kurulu başta olmak üzere Genel İdare Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulları, Yüksek İstişare Kurulu, İl ve İlçe başkanları Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık Temsilcileri olmak üzere birçok alanda hizmet sunan bürokratlar toplantıya katılım sağladı.


Toplantıda Turancılığın, birlik olmanın önemi gibi konular konuşulurken, Turan Devletleri Başkanının her zaman vurguladığı, barışın ve kardeşliğin dünya ya düzen getireceği mesajı ilgiyle alkışlandı. Tarımda, Sanayide, Teknolojide ve birçok konularda Teşkilat olarak hazır olduklarını ve Turan ülküsü geleneklerinden ilham alıp hiçbir bir fikri atlamayıp yenilikçi düşüncelerimizle hız kesmeden davamıza devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Teşkilat başkanı Toplantıda her kurulun sözcülerini kürsüye davet etti. Gündem, gelişme ve çalışmalara yönelik bir çok alanda konuşma gerçekleştiren konuşmacılar, tarım, hayvancılık, sanat, kültür, sağlık, teknoloji gibi konularda ve geleceğe yönelik bir çok önemli konulara değindiler.


Toplantıda ülkesine birçok alanda hizmet etmiş Turancılık, Türkçülük, Simgemiz, Vatan ve Bayrak sevgisi gibi konuları kaleme alan Basın Kurulu Başkanı Yazar Sn. Bilge CEYHAN konuşmacılar arasındaydı ve kendisinin koordinatörlüğünde basın röportajları yapılarak değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafları çekimleriyle toplantı son buldu.


Son Güncelleme: 29.06.2022 17:05
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TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI GÜÇLÜ KADROSUNU TANITTI
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