Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yılı için özel klip 

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan video, Twitter'dan paylaşıldı. "Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin 110’uncu Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun" notu ile paylaşılan videoda, Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikat ve operasyonundan görüntüler yer aldı.

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Akar da Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil milletimizin daima gurur kaynağı olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 110’uncu yılını kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan biri Hava Kuvvetlerimizdir. Ulaştığı seviye itibarıyla müstakil, müşterek ve birleşik harekât icra edebilecek, her türlü tehdide karşı bölgesinde caydırıcılığı sağlayabilecek imkan ve kabiliyette olan Hava Kuvvetlerimiz; semalarımızın korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerimizin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibidir. Özellikle son dönemde; terörle mücadele harekatı kapsamında, diğer kuvvetlerimizle koordineli olarak, gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında üstün gayret gösteren Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr personeline teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yerli ve millî imkanlarla hazırlanan birçok projenin hayata geçirilmesiyle Hava Kuvvetlerimiz; üstlendiği görevleri çok daha etkin bir şekilde yerine getirecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan muvazzaf ve emekli tüm personelini ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini gönülden kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."