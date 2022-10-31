TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± SokaÄŸÄ±'nda Ã§ocuklarÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

ANKARA - TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n, Etimesgut YerleÅŸkesi'nde kurulan 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± SokaÄŸÄ±'nda 'DÃ¼nden daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z' temasÄ±yla Ã§ocuklara yÃ¶nelik etkinlikler dÃ¼zenlendi.Â TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Altan, "AmacÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za, genÃ§lerimize KÄ±zÄ±laycÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmek ve sevdirmek. OnlarÄ±n kalplerine o hilali koymak kiÂ yaÅŸayacaklarÄ± iyiliklerde, zor durumlarda harekete geÃ§sinler" dedi.



TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, '29 Ekim- 4 KasÄ±m KÄ±zÄ±lay HaftasÄ±' etkinliklerini baÅŸlattÄ±. Etimesgut ilÃ§esindeki TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay YerleÅŸkesi'nde kurulan 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± SokaÄŸÄ±'nda Ã§ocuklara yÃ¶nelik kukla gÃ¶sterisi ile Ã§eÅŸitliÂ oyun ve aktiviteler dÃ¼zenlendi. Etkinliklerde, Ã§ocuklara TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n birimlerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±rken, yerleÅŸkede bulunan AFAD Deprem TIR'Ä± ile KÄ±zÄ±lay Ã‡ocuk TIR'Ä±nda da 4 KasÄ±m'a kadar aktiviteler devam edecek.





'AMACIMIZ, KIZILAYCILIÄžI SEVDÄ°RMEK'



TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Altan, "AmacÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za, genÃ§lerimize KÄ±zÄ±laycÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmek ve sevdirmek. OnlarÄ±n kalplerine o hilali koymak ki; hayatlarÄ±nda yaÅŸayacaklarÄ± iyiliklerde, zor durumlarda harekete geÃ§sinler. Hem ailelerininÂ hem Ã§evrelerinin hem Ã¼lkenin hem de dÃ¼nyanÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larda rol alsÄ±nlar, iyiliÄŸi dÃ¼nyaya yaysÄ±nlar istiyoruz. Kan lazÄ±m olduÄŸunda gitsinler kan baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±nlar, birisinin elinden tutmak gerektiÄŸinde gitsinler tutsunlar. GÃ¼zel iÅŸler yapmak gerektiÄŸinde onlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirsinler. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iyilik noktasÄ±nda neye ihtiyacÄ± varsa oralarda rol alsÄ±nlar istiyoruz"Â dedi.



â€‹ANA TEMA, 'DÃœNDEN DAHA GÃœÃ‡LÃœYÃœZ'



TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Afet YÃ¶netimi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Ã–zer deÂ 1943 yÄ±lÄ±ndan beri kutlanan 'KÄ±zÄ±lay HaftasÄ±'nÄ±n KÄ±zÄ±lay kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã§ocuk ve genÃ§lere aÅŸÄ±lamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hafta boyu yapÄ±lacak etkinliklere deÄŸinen Ã–zer, "KÄ±zÄ±laycÄ±lÄ±k ruhunu yansÄ±tan sayÄ±sÄ±z etkinlik dÃ¼zenliyoruz. GeleceÄŸin KÄ±zÄ±laycÄ±larÄ±nÄ±n zihinlerinde ufak da olsa bir yer edinme gayesi ile tÃ¼m KÄ±zÄ±laycÄ±lar olarak hafta boyunca seferber oluyoruz.Â KÄ±zÄ±lay HaftasÄ±'nÄ±n ana temasÄ±nÄ± 'DÃ¼nden daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z'Â olarak belirledik. GÃ¼cÃ¼nÃ¼, kÃ¶klÃ¼ tarihi ve birikiminden alan KÄ±zÄ±lay'Ä±mÄ±z, bugÃ¼n en yenilikÃ§i fon Ã¼retme mekanizmalarÄ± ile dÃ¼nden daha gÃ¼Ã§lÃ¼"Â diye konuÅŸtu.



'TANITIM FÄ°LMLERÄ° GÃ–STERECEÄžÄ°Z'



KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± kapsamÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile de iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildiren Ã–zer, "Ä°lk ve ortaokullar ile liselerde KÄ±zÄ±lay'la ilgili tanÄ±tÄ±m filmleri gÃ¶stereceÄŸiz ve Liseler ArasÄ± KÄ±zÄ±lay KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Ã–ÄŸretmen sunumlarÄ± ve KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± iÃ§eriklerimizin bulunduÄŸu kÄ±zÄ±lay.org.tr/okul sayfamÄ±z eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. KÄ±zÄ±lay HaftasÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n bir diÄŸer Ã¶nemli duraÄŸÄ± Ã‡anakkale KÄ±zÄ±lay AÄŸadere MÃ¼zemiz. AÄŸadara MÃ¼zesi KÄ±zÄ±layâ€™Ä±n tarihini ve Milli MÃ¼cadele dÃ¶nemindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serecek" ifadelerini kullandÄ±.