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'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2022 Salı 14:57
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'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

MUĞLA - Türkiye'de geçen yıl yazın çıkan orman yangınları nedeniyle Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için 'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi, Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturuldu. 

Türkiye'nin birçok şehrinde geçen yıl yaz aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nce (ÇEKUD) başlatılan 'Kökü bizde- Yeşil vatan hepimizin' kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar, toprakla buluşmaya devam ediliyor. Antalya, Nevşehir, Kilis ve İstanbul'un ardından 'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi, Muğla Milas'ın Akyol Mahallesi'nde oluşturuldu. İlk fidanların dikimi, düzenlenen törenle yapıldı. Törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli katıldı. İlk fidanlara can suyu da katılımcılar tarafından verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkKore Dostluk OrmanlarıMuğla
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