Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1435.86
ALTIN
483.71
DOLAR
8.6452
STERLİN
12.0084
EURO
10.1739
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak

Türk kuaför Dünya’da Top 25 Finaline Kaldı!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:27
1 Okunma
Türk kuaför Dünya’da Top 25 Finaline Kaldı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Katıldığı saç kesim yarışmasında Dünyanın en iyi 100 Saç Kesim Modeli arasına girerek bu alanda Türkiye’yi tek başına temsil etme başarısı gösteren Mehmet Kurtdağı , modeliyle bir sonra ki elemeyi de geçerek TOP 25 Finalisti olmayı başardı.. 

90 Ülkeden, 600.000’den fazla katılımcı arasından ilk 25 kuaför arasına seçilerek tasarladığı saç modeliyle dünyaca ünlü stilistlerden yine tam puan aldı.. 

Aynı Organizasyonda iki farklı saç modeliyle iki kategoride de TOP 100 listesine seçilen Kurtdağı, bu alanda dünyada da bir ilki gerçekleştirme başarısı gösterdi..

Anahtar Kelimeler:
Türk Kuaför Dünyada Top 25 Finaline Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanları, Elektro- Optik Termal Radarlar ile korumak mümkün 
Ormanları, Elektro- Optik Termal Radarlar ile korumak mümkün 
Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans