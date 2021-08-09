Türk kuaför Dünya’da Top 25 Finaline Kaldı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Katıldığı saç kesim yarışmasında Dünyanın en iyi 100 Saç Kesim Modeli arasına girerek bu alanda Türkiye’yi tek başına temsil etme başarısı gösteren Mehmet Kurtdağı , modeliyle bir sonra ki elemeyi de geçerek TOP 25 Finalisti olmayı başardı..

90 Ülkeden, 600.000’den fazla katılımcı arasından ilk 25 kuaför arasına seçilerek tasarladığı saç modeliyle dünyaca ünlü stilistlerden yine tam puan aldı..

Aynı Organizasyonda iki farklı saç modeliyle iki kategoride de TOP 100 listesine seçilen Kurtdağı, bu alanda dünyada da bir ilki gerçekleştirme başarısı gösterdi..