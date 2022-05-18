Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü

ANKARA - Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 1 milyon 186 bin 353 trafik kazasında, 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken, 274 bin 615 kişi de yaralandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'de kara yolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.



2021'de meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28'i yerleşim yeri dışında oldu.



ÖLÜM SAYISI YÜZDE 10,2 ARTTI



Türkiye'de 2021 yılında, Covid-19 salgını etkisinde geçen 2020 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,6, toplam kaza sayısı yüzde 20,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 25,1, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 19,8, toplam ölü sayısı yüzde 10,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,4 arttı. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.



ÖLENLERİN YÜZDE 47,6'SI SÜRÜCÜ



Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6'sı sürücü, yüzde 30,3'ü yolcu, yüzde 22,1'i ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,2'sinin erkek, yüzde 22,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 70,5'inin erkek, yüzde 29,5'inin kadın olduğu görüldü.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 68,9'u gündüz, yüzde 28,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın yüzde 49,4'ü otomobil, yüzde 20,9'u motosiklet, yüzde 15,1'i kamyonet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 0,9'u traktör ve yüzde 5,3'ü diğer taşıtlardan oluştu.



EN FAZLA TEMMUZ, EN AZ ŞUBATTA KAZA OLDU



Ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında temmuz ayı yüzde 11,7 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken şubat ayı yüzde 4,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,7 pay ile en fazla pazartesi günü ve yüzde 11,7 pay ile en az pazar günü gerçekleştiği görüldü.