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Türkiye'den Azerbaycan'a 4 TIR'lık insani yardım

Türk Kızılay, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 250 çadır, 3 bin battaniye ve 500 yataktan oluşan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 4 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ekim 2020 Cuma 14:40
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Türkiye'den Azerbaycan'a 4 TIR'lık insani yardım

ANKARA - Azerbaycan Kızılayı'nın Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım çağrısı yapması üzerine Türk Kızılay tarafından 250 çadır, 3 bin battaniye ve 500 yataktan oluşan insani yardım malzemesi hazırlandı. 4 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Ankara'dan törenle uğurlandı. Kızılay Etimesgut Tesislerindeki törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Azerbaycan Ermenistan çatışması sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Kınık, bu süreç içerisinde Azerbaycan Kızılay Cemiyeti ile süreci yakından izlediklerini belirterek, "2 gün önce Azerbaycan Kızılayı ile yaptığımız görüşme neticesinde özellikle Kovid-19 pandemisiyle birlikte oluşabilecek büyük nüfus hareketliliğine karşı hazır olmak için bizden yardım talep ettiler. Elimizde ne varsa kendileriyle paylaşmak için hazır olduğumuzu ifade ettik. Azerbaycan Kızılay Cemiyetine talepleri doğrultusunda 250 adet 16 metrekarelik 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3 bin adet battaniye, 500 adet yatak, 288 adet mutfak seti yaklaşık 1,2 milyonluk insani yardım malzemesi 4 TIR'la birlikte ve 3 afet uzmanımızla birlikte Azerbaycan bölgesine uğurluyoruz" dedi.

Kınık, bölgedeki işgalin ve çatışmaların sonlanmasını ve bölgeye huzur gelmesini, Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinde Azerbaycan bayrağının tekrar dalgalanmasını, sivil insanların bu süreçten zarar görmemelerini temenni ederek, "Bu yola çıkan ilk konvoyumuz. Bundan sonra da ihtiyaç olması durumunda elimizdeki imkanların paylaşılacağını söylemek isterim" dedi. Kınık, gıda yardımı ihtiyacının olmadığını, sadece barınma temelli bir ihtiyacın olduğunu söyleyerek, afet barınması temelli ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayAzerbaycanKarabağ
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