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Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de çok sayıda asker ve sivilin ölümüne yol açan terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Somali hükümeti ve halkına taziye dileklerini gönderdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 10:01
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Türkiye'den, Somali'deki terör saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Somali Ulusal Ordusu birliklerini ve masum sivilleri hedef alan terör saldırıları neticesinde Somali'de çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 04.04.2021 10:03
Anahtar Kelimeler:
KınamaDışişleri BakanlığıTürkiyeTerörSomali
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