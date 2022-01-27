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Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2022 Perşembe 14:16
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı

İSTANBUL - Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438 kWh olduğu kaydedildi

ZİRVEDE KANADA VAR

Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.
 

ELEKTRİK FATURALARI VE FABRİKALARDAKİ KESİNTİLER GÜNDEMDE

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kişi Başına Elektrik TüketimiTürkiye
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