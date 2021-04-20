Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1377
ALTIN
459.925
DOLAR
8.0775
STERLİN
11.3173
EURO
9.7420
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43...
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık...

Türkiye KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Nisan 2021 Salı 09:36
0 Okunma
Türkiye KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye'nin KKTC’ye koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na indi. Söz konusu aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 40 bin doz Sinovac aşısı daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesi’ne götürülerek depolara konuldu. Son gelen parti ile birlikte Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 100 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC'de koronavirüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTCTürkiyeAşıCovid19Sinovac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans