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'Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor'

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2022 Pazartesi 11:41
'Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini bildirdi. Kalın, "Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi. Kalın paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yürüttüğü temaslarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşTürkiyeİbrahim KalınDiplomasi
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