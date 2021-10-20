Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1432.84
ALTIN
533.33
DOLAR
9.3248
STERLİN
12.8452
EURO
10.8515
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:33
0 Okunma
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında, orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılan hibe desteği kapsamında yardım protokolü imzalandı.

AFAD'da düzenlenen törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Katar Kızılayı Genel Sekreteri Saleh El Muhanadi ile davetliler katıldı. AFAD Başkanı Sezer, Türkiye ve Katar'ın her alanda karşılıklı olarak saygı ve güvene dayalı iş birliği sürdürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani arasındaki samimiyet ve dostane ilişkiler hem kurumlara hem de iki halk arasına yansımış durumda. Suriye kriziyle başlayan ve artan iş birliği umarım bundan sonra da devam eder. Ülkemizde bu sene hem yangın hem sel felaketiyle büyük bir mücadele gösterdik. Dost ülkelerin halkının dualarıyla yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Katar da bu afetlerin başından beri hem dualarıyla hem de destekleriyle sürekli yanımızda olmuştur. Yaklaşık 2 hafta önce yardım desteğinde bulundular. Bu destek ve kendi halkımızın desteği, afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanılacak" dedi.

Son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye'de afetlerin arttığına dikkat çeken Sezer, "Afetler bütün insanlığın iş birliği yapması gereken, dayanışma yapması gereken büyük bir olaydır. AFAD olarak Türk milletinin hem yardım elini hem yardımlar konusundaki hassasiyetini 5 kıtada 65 ülkeye götürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Sezer ve El Muhanadi, bu yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla Katar Kızılayı tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında hazırlanan yardım protokolünü imzaladı.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afet Yardımı ProtokolüTürkiye Ve Katar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
"Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor"
"Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor"
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans