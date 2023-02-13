Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.124,14
DOLAR
18,85
STERLİN
22,69
EURO
20,13
Teknik Eleman Alım İlanı
Teknik Eleman Alım İlanı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Avrupa'dan gönderilen yardım malzemeleri Edirne'de tasnif edilerek afet bölgesine sevk ediliyor.

13 Şubat 2023 Pazartesi 13:36
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor

EDİRNE - Yaşanan afet sonrası başta Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere birçok ülke vatandaşının yardımları gelmeye devam ediyor.

Kara yoluyla Edirne'ye gönderilen yardım malzemeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğü'nün depolarına getiriliyor.

Burada görevlilerce göre tasnif edilerek paketlenen yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Edirne'ye Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkede yaşayan Türklerden yardımlar gönderiliyor.

Yurt dışından yardımlar sürüyor

Avusturya'nın Salzburg kentinden gelen tır şoförü Erkan Baker, AA muhabirine, gurbetçilerin yardımlarıyla hazırlanan tırı Edirne'ye ulaştırdığını belirtti.

Salzburg'dan gelen Mustafa Hamsin de battaniye, kıyafet, yorgan ve giyim eşyaları getirdiklerini anlattı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin tek yürek olduğunu ifade eden Hamsin, "Yüreğimiz Türkiye'nin yanında. Bu günleri de aşacağız, büyük bir milletiz." diye konuştu.

Bulgaristan araçların geçişini hızlandırmak için çaba harcıyor

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, yardımların geçişlerinde Bulgaristan hükümetinin desteğinin büyük olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgar bakanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda yardımları taşıyan araçların geçişlerinde büyük destek gördüklerini ifade eden Sekizkök, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan yardım taşıyan bazı tırlarımız, yolu tam bilmedikleri için Vidin'de yanlış güzergaha girmiş, hem karlı bölgede mahsur kalmış hem de kural ihlali yüzünden ceza alma riskiyle karşılaşmışlar. İçişleri Bakanı Sayın Demerciyev, ricamız üzerine hemen devreye girdi. Sorunu çözdü. Tırlarımız yola koyuldu.

Romanya'dan trenle yola çıkan çadırların geçişinin kolaylaştırılması için Ulaştırma Bakanı Sayın Hristo Aleksiyev'le görüştüm. Sadece bu vagonlara tahsisli tren yolu güzergahı açıldı, ücretsiz lokomotifler sağlandı. Çadırlar Türkiye'ye sıkıntısız ulaştı. Bulgaristan sadece yardım göndermiyor; transit güzergahında olduğu için, Avrupa'dan gelen diğer yardımların geçişini de kolaylaştırıyor. Son iki gündür Bulgaristan üzerinden her gün bine yakın yardım tırımız Türkiye'ye geçiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaKara YoluYardımlarEdirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı
Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı
Türkiye genelindeki 5 milyon konut için güçlendirme çağrısı
Türkiye genelindeki 5 milyon konut için güçlendirme çağrısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans