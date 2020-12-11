Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı aile ziyaretlerini bıraktı

İSTANBUL - Mobil sadakat uygulaması Hopi’nin kullanıcılarına yeni kısıtlamalarla ilgili görüşlerini sorduğu anket çalışmalarının sonuçları açıklandı. Uygulama üzerinden yapılan ve 5 bin 500’den fazla kişinin katıldığı anket, koronavirüs aşısına yaklaşım, eski günlere özlem, aile büyüklerini ziyaret, kuaför ve uyku alışkanlıkları ile ilgili veriler sundu. Anketin sonuçlarına göre; 10 kişiden 6’sı riskli bulduğu için aile büyüklerini ziyaret etmeyi bıraktı. Her 2 kişiden biri en çok seyahat etmeyi özledi. Kısıtlama günlerinin en motive eden aktivitesi online alışveriş olurken son dönemin yükselen trendi kahve tüketiminin evde de devam ettiği görüldü. Ankete katılan her 2 kişiden biri kahvecilere gidemiyor olsa da evde düzenli olarak kahve tükettiğini dile getirdi.

Anketin öne çıkan sonuçları şu şekilde sıralandı:

“KISITLAMALARA HAK VERDİK”

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili görüşlerin de irdelendiği ankete göre; 4 katılımcıdan biri zaten hep evde olduğunu ve kendisi için değişen bir durum olmadığını dile getirdi aynı oranda katılımcı ise sadece işe gitmek için evden çıktığını hafta sonları dinlendiklerini belirtti. Öte yandan katılımcıların 3 kişiden biri çok bunalsa da sağlık için kısıtlamaların gerektiğini söyledi.



“EVDE DE SOSYAL MESAFEYİ KORUDUK”

Ankete katılanların yarısından fazlasının aile büyüklerinin sağlığını riske atmamak için ziyaretlere ara verdiğini söylerken, 10 kişiden 3’ü evde mesafeli oturduklarını, 10 kişiden 1’i ise alışverişlerini yapıp kapıdan görüştüğünü belirtti.



“KISITLAMALARDA MOTİVASYON ‘ONLİNE ALIŞVERİŞ’ OLDU”

Yeni kısıtlamalarla evde geçirilen sürenin arttığı bu günlerde kullanıcılara evde en çok ne yaptıklarının da sorulduğu ankete göre; 10 kişiden 3’ünün favori etkinliği dizi ya da film izlemek oldu. Ortalama 3 kişiden biri ev işlerinin hiç bitmediğini, kendini ev işlerine verdiklerini belirtirken 10 kişiden biri sadece yemek yaptığını söyledi. Her 2 kişiden biri ise kendilerini en mutlu eden aktivitenin online alışveriş olduğunu belirtti. 10 kişiden biri oyun oynamanın, görüntülü konuşmalar yapmanın ve evde güzellik rutinlerini yerine getirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“SEYAHAT ETMEYİ VE KALABALIK MASALARI ÖZLEDİK”

Kullanıcıların eski günlere döndüğümüzde ne yapmak istediğinin de irdelendiği ankete göre her 2 kişiden birinin en çok özlem duyduğu şey seyahat etmek oldu. Seyahat özlemini aile ziyaretleri takip etti. Ankete göre her 10 kişiden 3’ü en çok “kalabalık masalarda buluşmaları özlendiği bildirildi.



“KENDİMİZİN KUAFÖRÜ OLDUK”

Katılımcıların yarısının mecbur kalmadıkça kuaföre gitmediğini belirttiği ankete göre; 10 kişiden 4’ü kendi kendinin kuaförü olduğunu ve saç bakımını evde kendi yaptığını belirtirken katılımcıların 5’te biri kuaför rutininden vaz geçmediğini söyledi.



“RESTORANLARIN KAPANMASI DOĞRU BULUNDU”

‘Restoranların kapanmasına ne diyorsun?’ sorusuna ise ankete katılan her 5 kişiden birinin yanıtı “bir restoran keyfimiz vardı” olurken, büyük çoğunluk (yüzde 40) restoranların kapatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. 10 kişiden 4’ü ise restoranların kapanmasının kendisini etkilemediğini, paket servis kullandığını bildirdi.



“PAKET SERVİSİN YILDIZLARI, DÜRÜM, HAMBURGER VE PİZZA”

Paket servis kullanınca en çok ne söylüyorsunuz sorusuna ankete katılan her 10 kişiden 6’sı “O an canım ne isterse” yanıtını verirken, 10 kişiden 2’si dürüm, 10 kişiden 1’i hamburger ve 10 kişiden 1’i de pizza yanıtını verdi.



“KAHVE TÜKETİMİ HIZ KESMEDİ”

Son yılların yükselen trendi kahve tüketimi ve sosyalleşmenin merkezi haline gelen kahvecilerle ilgili de katılımcıların görüşlerinin sorulduğu ankete göre, her 10 kişiden 5’i kahveciler kapalı olsa da alışkanlığından vazgeçmeyerek evde düzenli olarak kahve tükettiğini söyledi. 10 kişiden 2’si ise dışarı çıktığında mutlaka kahve aldığını belirtti.

“SALGIN UYKUMUZU KAÇIRDI”



Salgın ile uyku düzenlerinde bir değişiklik olup olmadığının da incelendiği ankete göre; 10 kişiden 4’ü uyku düzenlerinin tamamen değiştiğini belirtti. Her 10 kişiden 3’ü sabahları çok erken kalktığını, 10 kişiden 3’ü de artık bir gece kuşu olduğunu söyledi.



“HER 3 KİŞİDEN BİRİ GÜNDEMİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI”



‘Sağlıklı önerileri ve gündemi nereden takip ediyorsun?’ sorusuna yanıt veren her 3 kişiden biri gündemi takip etmeyi bıraktığını bunun da endişelerini azalttığını söyledi. 10 kişiden 3’ü TV’deki sabah programlarından, 10 kişiden biri anlık mesajlaşma gruplarından ve 10 kişiden 2’si de video paylaşım platformlarından takip ettiğini paylaştı.