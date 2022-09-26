Türkiye’nin balık tercihi araştırıldı; hamsi zirvede

İSTANBUL - Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En Sevilen Balık’ araştırmasında hamsi balığı yüzde 20,3 ile zirveye oturdu.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Areda Survey ‘En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?’ sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirledi. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etti.

TÜRK HALKININ YÜZDE 80’İ BALIĞI ELLE YEMEYİ TERCİH EDİYOR

Araştırmada balığı yeme yöntemi de ele alındı. Araştırma sonucuna göre Türk halkının yüzde 80’i balığı elle yemeyi tercih ediyor. Balık yerken çatal bıçak kullananlar ise sadece yüzde 20.

ÇOĞU EVDE YEMEYİ TERCİH ETTİ

‘Balık evde mi, restoranda mı yenir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 73,2’si evde yenir yanıtını vererek tercihini yaptı. Katılımcıların yüzde 26,8’i ise restoranda yemeyi tercih ediyor.

Pişirme yönteminde ise yüzde 46,9’u ile en çok tava tercih ediliyor. Diğer pişirme yöntemleri ise yüzde 27,9 ile fırın, yüzde 25,2 ile ızgara.

BALIKTAN SONRA HELVA

Araştırmada katılımcılara yemek sonrası ortaya çıkan tatlı ihtiyacında hangi tatlıyı tercih ettikleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 78,9’u helva, yüzde 21,1’i tahinli kabak tatlısı cevabını verdi.

Hamsiyi, Palamut Takip Ediyor

Türk halkının en sevdiği balık çeşitleri sırası ile şu şekilde;

Hamsi (yüzde 20,2)

Palamut (yüzde 18,5)

Lüfer(yüzde 9,6)

Levrek (yüzde 7,9)

Barbun (yüzde 7,3)

Sardalya (yüzde 7,0)

Çipura (yüzde 6,9)

Mezgit (yüzde 6,8)

Somon (yüzde 5,2)

İstavrit (yüzde 4,1)

Sazan (yüzde 2,7)

Kalkan (yüzde 1,8)

Uskumru (yüzde 0,6)

Kefal (yüzde 0,5)

Kalamar (yüzde 0,5)

Minekop (yüzde 0,2)

Fener (yüzde 0,1)

METODOLOJİ

Areda Survey tarafından 16 – 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen en sevilen balık araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.