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Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı

Türkiye’nin nüfusu her geçen yıl düzenli olarak artışını sürdürüyor. 2007 ve 2019 yılları arasında düzenli artış eğiliminde olan nüfus, 2007 yılında 70 milyon 586 bin 256 iken, 2019 yılında 83 milyon 154 bin 997 olarak kayıtlara geçti. 65 yaş üzeri nüfusta yaşanan artış da gözlerden kaçmadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ekim 2020 Cuma 14:49
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Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl nüfus ile alakalı haber çıkışı 35 bin 9847 olarak görüldü. Yaşlı nüfus ile çıkan haber adedi bin 133 olarak kaydedildi. 2007 yılındaki nüfus ile çıkan haber sayıları incelendiğinde ise rakamın 8 bin 615 olduğu görüldü. 
 

EN AZ NÜFUS TUNCELİ’DE
 

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre Türkiye’nin nüfusu belli oldu. Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 olduğu kaydedilirken, bu rakamın 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53, 2010 yılında 73 milyon 722 bin 988, 2007 yılında ise 70 milyon 586 bin 256 olduğu saptandı. 2008 yılında nüfusun yüzde 6,8’ine gerileyen yaşlı nüfusunun ise 2019 yılında yüzde 9,1 seviyelerine çıktığı görüldü. Cinsiyet bakımından nüfus oranları incelendiğinde ise güncel erkek nüfusunun kadın nüfusundan 287 bin 275 fazla olduğu kaydedildi. Nüfusun en yoğun olduğu yer ise İstanbul olarak kaydedilirken, en düşük nüfusun 84 bin 660 ile Tunceli’de olduğu gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin NüfusuArtışAjans Press
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