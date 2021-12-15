'Turuncu kod' ile uyarılan Antalya'ya dolu yağdı

ANTALYA - METEOROLOJİ'nin dün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da bu sabah dolu etkili oldu. Yarım saat yağan dolu sonrası kent merkezinde zemin, beyaz örtüyle kaplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 'Turuncu kod' ile uyarılan kentte, metrekareye 50-85 kilo yağış düşmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği de belirtilerek, olası su baskını, sel ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. Uyarının ardından bugün sabaha karşı kent merkezine dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu sonrası kent merkezinde zemin, beyaz örtüyle kaplandı.



Sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar, doluya şaşırıp, kar yağdığını zannettiklerini söyledi. Okula gitmek için hazırlık yaparken, camdan baktığında kar gördüğünü sandığını belirten Muhammet Çetin (9), "Aşağı inince dolu olduğunu gördüm. Antalya'da ilk defa dolu gördüm" dedi.