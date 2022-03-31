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Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2022 Perşembe 13:51
Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

AKSARAY - Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gelmeye başladı.  

Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü belirterek, ''Geçen yıl kuraklık dolayısıyla Tuz Gölü havzasında suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizleri çok üzdü. Bu yıl suların bol olması nedeniyle flamingoların sürüler halinde geldiğini görmek bizleri duygulandırdı'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüFlamingolar
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