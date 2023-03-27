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Ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:19
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Ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ülke, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Rüzgar, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ülke GeneliSoğuk Ve Yağış Hava
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