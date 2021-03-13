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Ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen Suriye İhtilafına ilişkin kararda Türkiye'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mart 2021 Cumartesi 09:09
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Ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, AP Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10'uncu yıl dönümünde kabul edilen kararda ifade edilen Türkiye'ye yönelik söylemlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye kucak açtığı vurgusu yapılarak, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10'uncu yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen, milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz. Bu karar AP'nin Türkiye'ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne sermektedir" denildi.

'TÜRKİYE, MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANARAK HERAKATLAR DÜZENLEMİŞTİR'

Açıklamada, yapılan harekatlarda bölgedeki sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı BM Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlemiştir. Harekatlar sırasında ve sonrasında sivil halka zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirler azami ölçüde uygulanmıştır. Bölge halkı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarılmıştır. Suriye Geçici Hükümeti'nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilmiş, 420 binden fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlanmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

"Avrupa Parlamentosu'nun asıl eleştirmesi gereken, PKK/YPG'nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırılarıdır. Kararda PKK/YPG'nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesi de dikkate değerdir. Türkiye, bir yandan terörizmin her türlüsüyle kararlı mücadelesini devam ettirirken, bir yandan da BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını sürdürecektir. Avrupa Parlamentosu'nu gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını da koruyan Türkiye'nin Suriye'de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye'deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeAvrupa Parlamentosu
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