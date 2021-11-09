Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,612.15
ALTIN
569.69
DOLAR
9.72
STERLİN
13.20
EURO
11.28
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

Ülkeye usulsüz yollardan milyonluk lüks araç getiren çeteye operasyon: 9 gözaltı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 10:58
0 Okunma
Ülkeye usulsüz yollardan milyonluk lüks araç getiren çeteye operasyon: 9 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyayı, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapılarından gümrük memurlarının yardımıyla yasal olmayan yollarla lüks araç ve eşyaların sokulduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine belirlenen şüpheliler, fiziki ve teknik takibe alındı. Ekipler, her iki sınır kapısında görevli gümrük memuru E.A., Ü.A., O.K.,'nin 7 milyon lira değerinde, 4 lüks araç ile çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın gümrük kapılarından ülkeye usulsüz şekilde girişlerini sağladıklarını belirledi. 

Polis ekipleri, ülkeye usulsüz sokulan 4 lüks spor aracı takip sonucu, Sakarya, İstanbul, Konya ve Antalya’da ele geçirerek Edirne'ye getirdi. Ekipler, Edirne, İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya’da operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 800 güneş gözlüğü, 890 rulman, 900 oyuncak, 298 cep telefonu, 10 Harman marka lüks otomobil mültimedya beyni, 10 lüks otomobil mültimedya kumanda joystick, 19 mültimedya LCD ekran, 540 c vitamini ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikiz plakalı araç kullanarak Türkiye'ye farklı tarihlerde binlerce kaçak eşya soktuğunu belirledi. 3 gümrük memuru da Edirne’de gözaltına alındı.

Gümrük memurları E.A., Ü.A., O.K., ile K.M.M., H.H.S., U.K., M.T., E.T. ve E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Usulsüz YollarLüks AraççeteOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Fatma Çiğdem Aydın son yolculuğuna uğurlandı
TARIMKON 500.000 FİDANLA ALANYA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK
TARIMKON 500.000 FİDANLA ALANYA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK
Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı
Ecevit, ölümünün 15'inci yılında mezarı başında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans