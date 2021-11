Ülkeye usulsüz yollardan milyonluk lüks araç getiren çeteye operasyon: 9 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyayı, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapılarından gümrük memurlarının yardımıyla yasal olmayan yollarla lüks araç ve eşyaların sokulduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine belirlenen şüpheliler, fiziki ve teknik takibe alındı. Ekipler, her iki sınır kapısında görevli gümrük memuru E.A., Ü.A., O.K.,'nin 7 milyon lira değerinde, 4 lüks araç ile çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın gümrük kapılarından ülkeye usulsüz şekilde girişlerini sağladıklarını belirledi.



Polis ekipleri, ülkeye usulsüz sokulan 4 lüks spor aracı takip sonucu, Sakarya, İstanbul, Konya ve Antalya’da ele geçirerek Edirne'ye getirdi. Ekipler, Edirne, İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya’da operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 800 güneş gözlüğü, 890 rulman, 900 oyuncak, 298 cep telefonu, 10 Harman marka lüks otomobil mültimedya beyni, 10 lüks otomobil mültimedya kumanda joystick, 19 mültimedya LCD ekran, 540 c vitamini ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikiz plakalı araç kullanarak Türkiye'ye farklı tarihlerde binlerce kaçak eşya soktuğunu belirledi. 3 gümrük memuru da Edirne’de gözaltına alındı.



Gümrük memurları E.A., Ü.A., O.K., ile K.M.M., H.H.S., U.K., M.T., E.T. ve E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.