Uludağ'da kayak pistlerinde selfi, kızak, poşet tehlikesi

BURSA - Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da, kayak pistlerinde yürüyüş yaparak selfie çekinen ya da kızak ve poşetle kayan tatilciler, hem kendi hem de kayakçıların can güvenliklerini tehlikeye atıyor. Kış turizminin olumsuz etkilenmemesi için bir an önce pist güvenliklerinin alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “İnsanların buraya gelerek rahat kayak yapabilmeleri gerekiyor. Günübirlikçi de gelecek tatilci de gelecek. Ama önlem alınıp, alanların ayrılması gerekiyor” dedi.



17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, kayak sezonu 17 Aralık’ta başladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği turizm noktalarının başında gelen Uludağ’daki kayak pistlerinde, özellikle hafta sonları adım atacak yer kalmıyor. Kayak severlerin ‘Beyaz Cennet’ olarak tanımladığı Uludağ, günübirlik tatilcilerin de akınına uğruyor. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlik tatilciler, cumartesi ve pazar günleri özellikle oteller bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Ancak Uludağ’a olan bu yoğun talep, beraberinde güvenlik sorununu da gündeme getiriyor. Kayak pistlerinde yürüyüş yapan, fotoğraf çektiren, kızak ya da poşetle kayan tatilciler, hem kendi hem de kayak yapan tatilcilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor.



Uludağ’daki kayak pistlerinde güvenlik boşluğundan dolayı çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Dağa gelip para verip otellerde konaklayan, kayak takımı kiralayan, kayak öğrenmek için eğitmen parası vererek ders alan vatandaşların gözünden baktığımız zaman burası kış turizmine hitap ediyor. Bu yüzden insanların Uludağ’a geldiğinde rahat kayak yapabilmeleri gerekiyor. Hem sakatlanma riski söz konusu hem de tatilcilerin kayak yapamadan otellerde konaklayarak geri gitmeleri söz konusu. Tatilcimize ders vermek için randevulaşıyoruz, bir bakıyoruz ‘kayağa çıkamıyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.



‘PİST GÜVENLİĞİNİN OLMAMASI KIŞ TURİZMİNİ BALTALIYOR’



Kış turizminin olumsuz etkilenmemesi için bir an önce pist güvenliklerinin alınması gerektiğini söyleyen Usta, şunları kaydetti:



“Bu dağ hepimizin. Günübirlikçi de, tatilci de, kayakçı da gelecek. Ama bu alanı ayırmak gerekiyor. Yerel yönetimin koordinasyon toplantılarına kayak öğretmenlerini de çağırıp, bilgi alışverişinde bulunması gerekiyor. Günübirlikçiler ile kayakçıların pistlerinin, parkurlarının ayırılması gerekiyor. Pist güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bu nasıl ki Erzurum’da, Kayseri’de sağlanıyorsa Uludağ’da da sağlanması gerekli. Uludağ coğrafi olarak çok merkezi bir noktada. Kış turizmine en yoğun hizmet veren yerlerin başında geliyor. O yüzden burada esnafı, işletmeciyi, tatilciyi düşünmek lazım. Bizlerden bu anlamda görüş alınırsa hem fiziki olarak destek sağlarız hem de bilgi ve tecrübemizi yansıtırız. Günübirlikçinin başka bir alana, kayakçının başka bir alana toplanması lazım. İşletmecilerin de destek vermesi gerekiyor. Çözülmeyecek sorun değil. Son 10 yıldır insanlarımız Avusturya’ya, Bulgaristan’a gidiyordu. Pandemiden dolayı son 2 yıldır kendi ülkemizde tatil yapılıyor olması bizim için bir avantaj. Vatandaşımızın parası artık yurt dışına gitmiyor. Ama güvenlik sorunu turizmi resmen baltalıyor. Bazı önlemler alınıyor, fileler çekiliyor. Ama bunlar yeterli değil. Biz buraya gelenlerin rahat tatil yapmasını sağlayamazsak, burada gelip rahatça kayak yapamazlarsa Uludağ’ın hiçbir anlamı olmayacak. Buna çok acil çözüm bulunması lazım”



'KORSAN KAYAK ÖĞRETMENLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR'



Uludağ’daki bir diğer sorunun da korsan kayak eğitmenleri olduğuna dikkat çeken Usta, “Kayak öğretmenlerinden ders alınması gerekiyor. Kimliklerini ibraz etmeleri gerekiyor. Tatilcilerimiz de bunu sorgulasınlar. Korsan kayak öğretmenliğinin önüne geçmemiz gerekiyor. Uludağ’da iki eksiğimiz var. Korsan kayak öğretmenliğinin önüne geçilmesi gerekir. Bir de pist güvenliğinin çok acil olarak çözülmesi gerekiyor. Tatilcileri küstürmememiz lazım. İstanbul’dan bir aile sabah gelip akşam gidebiliyor. Bu bizim için velinimettir. Ankara’dan ve İzmir’den de keza öyle. Eğitmen olarak da biz 2 saatlik ders ile kayak yapmayı öğretiyoruz. Ama rahat kayak yapabilme ortamının sağlanması gerekli” diye konuştu.



‘KAYAK YAPMAYANLAR İÇİN AYRI BİR PİST OLMALI’



Profesyonel olarak kayak sporuyla ilgilenen Gökhan Pelit de, pist güvenliği olmadığı için rahat kayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“10 senedir profesyonel bir şekilde kayak yapıyorum. Özellikle hafta sonları günübirlikçi ziyaretçiler çok oluyor. Pistlerde yürüyüş yapıyorlar, poşetle kayıyorlar. Kızakla kayıyorlar. Hem kendi can güvenliklerini, hem de bizim can güvenliğimizi tehlikeye atıyorlar. Yetkililerin senelerdir dile getirilen bu sıkıntıyı, bir an önce çözmesi gerekiyor. Ayrı bir pist yapılması gerekiyor. Bu pist alanına da sadece kayak yapanların girmesi gerekiyor. Biraz önce kayakçı bir arkadaş, poşetle kayan birine çarptı. Kayakçılar tarafından bazen bir sıkıntı olmuyor ama karşı taraf ciddi yaralanabiliyor. Bunun gibi tehlikeler oluyor. Biz buraya spor yapmaya geliyoruz. Can güvenliğinin en üst seviyede olması gerekiyor ki herkes Uludağ’ın tadını çıkarsın.”