Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy'de bulunan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ni ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarına telsizle seslendi. Bakan Koca, daha sonra yılın ilk bebeğinin doğduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde internet üzerinden görüntülü bağlanarak, İsranur bebeğin annesi Nursel Aydemir ve babası Cevdet Aydemir'den beşinci bebekleri olan kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.

“2021 YILI SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI OLARAK KABUL EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Koca, “2021 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün dünyanın hedefi salgını sona erdirmek şeklinde oldu ama 2020 salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Canla başla çalıştınız, 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit. Sizin bu gayretlerinizle beraber 2020 yılı sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz nezdinde önemli bir yıl oldu. Aslında 2020 sağlık çalışanlarımızın yılı oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle fedakarlığınız ve öz verinizle yoğun gayret gösterdiğiniz önemli bir yıl oldu. 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim yaptığımız öneriyle sağlık çalışanları yılı olarak kabul edildi." İfadelerini kullandı.

“AŞI TEMİNİ İLE BİRLİKTE VATANDAŞLARIMIZIN DA TEDBİRLERE UYMASIYLA BU YILIN SALGINI BİTİRECEĞİMİZ YIL OLACAĞINI UMUYORUM"

2021 yılının uluslararası sağlık çalışanları yılı olarak kutlanacağını söyleyen Koca, “Dolayısıyla, 2021 yılı tarihe sağlık çalışanları yılı olarak geçmiş olacak. Ben, gayret ve çabanızı çok yakından biliyorum. Özellikle bir çoğunuz ailelerinizden, anne ve babalarınızdan ayrı kadınız. Yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni ediyorum. Salgının son günlerde azaldığını özellikle aşı temini ile birlikte vatandaşlarımızın da tedbirlere uymasıyla bu yılın salgını bitireceğimiz yıl olacağını umuyorum. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olacaktır. Nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutluyorum ve hayırla geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı mesailer diliyorum." şeklinde konuştu.