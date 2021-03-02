ÜNLÜLER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

HABER: ASLI M.SARI

Tüm Şehit Çocukları Derneği'nin Mardin'de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban'ın anısına oyuncu Nilay Toprak ile birlikte Siirt Eruh Cintepe köyü çocuklarının ihtiyaçlarını kışlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Nilay Toprak'ın katılımıyla gerçekleşecek olan kampanyada köy çocuklarına mont, eldiven, atkı, kişisel bakım eşyaları ve oyuncaklar dağıtılarak miniklerin yüzleri güldürüldü. Dernek başkanı Meltem Kaya’nın yoğun çabalarıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasına oyuncu Nilay toprak bizzat katılırken, Burcu Kara, Tolga Güleç, Zehra Yılmaz, Korcan Kol, Ece Özdikici, Nilsu Berfin Aktaç, Ufuk Bayraktar, Göksenin Köksal, Burak Tozkoparan, Murat Karabova Gibi bir çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak destek verdi.

Şehit Muhammet Çoban ve eşi Sanem Çoban'da kampanyada bulundu ve eşi ile ilgili anılarını Nilay Toprak 'a anlatınca duygusal anlar yaşandı. Şehidimiz ve eşi evlenmeden önce oyuncunun videolarını birbirlerine atarak keyifli zamanlar geçiyorlarmış. Bunu öğrenen Toprak gözyaşlarını tutamadı ve kampanya boyunca Sanem Çoban'ın yanında hiç ayrılmadı.