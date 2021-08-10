Ünlülerin organizatörü Serdar Özen’den alkışlanacak projeler

HABER: DİNÇER KARACALAR





Organizatör Serdar Özen’den

3 sosyal sorumluluk projesi





Ünlülerin organizatörü Serdar Özen, üç önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Orman yangınlarında zarar görenlere yardım eli uzatacak olan Özen, ihtiyaç sahibi genç bir kızın düğün organizasyonunu da yapacak. Serdar Özen ayrıca ücretsiz eğitim vererek organizatör yetiştirme hazırlığında.





Fahriye Evcen, Selin Ciğerci, Alişan gibi ünlü sanatçıların düğün ve doğum günü davetlerinde imzası olan, son olarak Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kitap lansmanının organizasyonunu üstlenen ve “Masterchef 2021”in final masasının dekorunu da hazırlayan organizatör Serdar Özen, üç anlamlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.



YANGIN MAĞDURLARINA

TIR’LA YARDIM GÖNDERECEK



Yurdun dört bir yanında çıkan ve Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla birlikte harekete geçen Serdar Özen, bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlattı. Özen, yardımları önümüzdeki günlerde orman yangınlarından etkilenen ailelere ulaştıracak.



MERSİNLİ GENÇ KIZA

MASAL GİBİ BİR DÜĞÜN



Serdar Özen’in ikinci projesi, ihtiyaç sahibi genç bir kızın düğün hayalini gerçeğe dönüştürmek. Özen, Mersin’de yaşayan ve evlilik hazırlığında olan gelin adayına hayallerindeki gibi bir düğün organizasyonu yapacak. Üstelik organizasyon karşılığında hiçbir ücret almayacak.



ORGANİZATÖR

YETİŞTİRECEK



2001 yılında kurduğu Byzens Organizasyon ile binlerce çiftin mutlu günlerinin mimarı olan, henüz 20 yaşındayken adım attığı organizatörlük mesleğinde bugün sektörün devleri arasında yer alan ve ünlü isimlerin de ilk tercihleri arasında bulunan Serdar Özen, tecrübelerini gençlere aktarmak için de bir proje hayata geçirdi. Özen, Türkiye’nin 81 ilinde ücretsiz eğitimler vererek organizatör yetiştirmeyi hedefliyor.