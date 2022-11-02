'UYAP VatandaÅŸ PortalÄ±, yargÄ±ya hÄ±zlÄ± ve kolay eriÅŸimi saÄŸlÄ±yor'

ANKARA - Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Ä°ÅŸlem Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Servet GÃ¼l, Ulusal YargÄ± AÄŸÄ± Projesi (UYAP) VatandaÅŸ PortalÄ±'naÂ e-Devlet ÅŸifresiyle veÂ elektronik imzayla girilebildiÄŸini belirterek "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yargÄ±ya hÄ±zlÄ±, kolay bir ÅŸekilde eriÅŸimlerini temin etmektedir bu sistem ve yargÄ±da bulunan dava dosyalarÄ±nÄ±Â buradan takip edebilme ÅŸansÄ±na sahip olabilmektedirler" dedi.



Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Ä°ÅŸlem Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, vatandaÅŸÄ±n yargÄ±ya elektronik ortamda hÄ±zlÄ±caÂ ulaÅŸmasÄ±nÄ±Â saÄŸlamak amacÄ±yla UYAP VatandaÅŸ Portal Sistemi'ni geliÅŸtirdi. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Ä°ÅŸlem Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Servet GÃ¼l, "UYAP,Â Ã¼lkemizin ilk e-Devlet projelerinden birisidir ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtiriliÅŸ bir projedir. Bu proje kapsamÄ±nda geliÅŸtirilmiÅŸ olan UYAP VatandaÅŸlÄ±k Portal Hizmeti de yine bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgi iÅŸlem genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan geliÅŸtirilmiÅŸtir ve zamanÄ±n ÅŸartlarÄ±na uygun gÃ¼ncellemeler gerekiyorsa bu gÃ¼ncellemelerde her zaman yine kendi mÃ¼hendislik ekibiz tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r" dedi.



'VATANDAÅž YARGIYA HIZLI VE KOLAY ULAÅžABÄ°LECEK'



Bilgi Ä°ÅŸlem Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, portala TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n e-Devlet ÅŸifreleri ve gÃ¼venli elektronik imzayla sisteme girebileceklerini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yargÄ±ya hÄ±zlÄ±, kolay bir ÅŸekilde eriÅŸimlerini temin etmektedir bu sistem ve yargÄ±da bulunan dava dosyalarÄ±nÄ±, takip dosyalarÄ±nÄ±Â buradan takip edebilme ÅŸansÄ±na sahip olabilmektedirler. Buradaki adli ve idari yargÄ±da bulunan dava dosyalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmektedirler. Bu dosya iÃ§erisindeki evraklarÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ÅŸansÄ±na sahip olabilmektedirler. AyrÄ±ca dosya safahat bilgilerine de buradan Â eriÅŸebilmeleri mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer elektronik imzayla sisteme giriyorlarsa idari yargÄ± veya adli yargÄ± ve icra mahkemelerinde dava aÃ§ma ÅŸansÄ±na da sahipler. Burada dava dosyalarÄ±na evrak da gÃ¶nderilebilmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. AyrÄ±ca dava aÃ§arken veya devam ederken yargÄ± giderleri ve harÃ§ Ã¶demesini de bu sistem Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirebilmektedirler. VatandaÅŸ Portal Sistemi'ne vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bilgisayarlarÄ± Ã¼zerinden ulaÅŸabildiÄŸi gibi cep telefonlarÄ±ndan ve tabletlerinden de ulaÅŸabilmeleri mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Burada e-Devlet ÅŸifrelerini yazmak suretiyle dava dosyalarÄ±na eriÅŸim ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme iÅŸlemlerini yapabilmektedirler. AyrÄ±ca UYAP VatandaÅŸ PortalÄ±'nÄ±n mobil hizmet veren ara yÃ¼zÃ¼ de mevcut bulunuyor. Mobil cihazlardan da buraya girmek suretiyle takiplerini buradan da yapabilmeleri mÃ¼mkÃ¼n" dedi.Â