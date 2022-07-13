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Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:01
Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı. 10 kilometreyi aşan kuyrukta dur-kalk nedeniyle çok sayıda araç da arızalandı. Birçok ziyaretçi araçlarını park edip, Uzungöl'e yürüyerek ulaşmaya çalıştı. 

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerinin yapıldığı Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların uzatıldığını, böylece hareketliliğin bayram sonrasına da yansıyacağını bildirdi. 9 günlük tatil ile birlikte yerli turistin de akın ettiği bölgede, ayrıca uzun araç kuyrukları oluştu. 10 kilometreyi aşan kuyrukta dur-kalk nedeniyle çok sayıda araç da arızalandı. Birçok ziyaretçi araçlarını park edip, Uzungöl'e yürüyerek ulaşmaya çalıştı. 

'ARAÇ KUYRUĞU MİLİM MİLİM İLERLİYOR'

Uzayan araç kuyruğunda saatlerce kaldıklarını belirten Serap Toköz, "Uzungöl'ü, çok merak ettik. İlk defa geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Fakat bu kadar araç kuyruğu olduğunu bilseydim; kesinlikle gelmek için bugünü tercih etmezdim. Arabayı aşağıda bırakmak zorunda kaldık. Araç kuyruğu milim milim ilerliyor. Daraldık, eşimle birlikte yürümeye karar verdik. Şimdi yürüyoruz. Baya bir yolumuz var ama umarım varacağız" diye konuştu.

'HİÇ BÖYLE BİR TRAFİK GÖRMEMİŞTİM'

Saatlerdir trafikte kaldıklarını belirten Kadir Ağca ise “Bayram tatilindeyiz. Ailemle beraber Uzungöl'e gitmek istedik. Karadeniz bölgesinde birçok tatil noktasına gittik. Uzungöl, çok merak ettiğimiz bir yer. Çok uzun bir araç kuyruğu var. Çocuklar olmasa inip, biz de yürümeyi düşündük. Fakat Uzungöl'e, bulunduğumuz noktadan 8 kilometre var. Hiç böyle bir trafik görmemiştim. Ama beklediğimize değecek gibi" dedi.

'ARAÇ KUYRUĞUNU GÖRÜNCE MORALİMİZ BOZULDU'

Aracı bırakıp, yürüyen İlhami Güney de "Batman'dan geliyoruz. Daha önce de gelmiştik. Uzungöl, harika bir yer ama çok şaşırdık. Bu kadar trafik beklemiyorduk. Araç kuyruğunu görünce moralimiz biraz bozuldu. Araçlar, tın tın ilerliyor ama yılmadık. Geri de dönmedik. Aracı bıraktık ve yürümeye karar verdik. Zaten muhteşem bir hava, muhteşem bir doğa var. İnşallah varacağız ama Uzungöl'e varmak için çok uzun yolumuz var" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzungöle AkınAraç Kuyruğu
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