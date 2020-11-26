Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
462.916
DOLAR
7.9237
STERLİN
10.6196
EURO
9.4544
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri...
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih ederim
Son Dakika
Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih...

Vakaların arttığı Gaziantep'te, yağışlar sakinlik getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca’nın uyardığı kentte, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı kalabalık caddelerin soğuk hava ve yağmur nedeniyle sakin olduğu görüldü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 11:43
0 Okunma
Vakaların arttığı Gaziantep'te, yağışlar sakinlik getirdi

GAZİANTEP - Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayısındaki artışın Kurban Bayramı'na göre yüzde 100 arttığını ifade ederek, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı. Vaka artışlarına rağmen insanların sosyal mesafe ve maske kuralına istenilen düzeyde uyulmayan Gaziantep'te, yoğunluğun en fazla olduğu çarşılar bölgesinde bugün ise yağmurlu hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaGaziantepVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siverek’te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek’te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Pandeminin inanç turizmine etkisi
Pandeminin inanç turizmine etkisi
Başkan Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir
Başkan Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans