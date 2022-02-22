Vakaların en çok arttığı Amasya’da 'rehavet' uyarısı

AMASYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında Amasya, vaka yoğunluğu en çok artan il oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, "İlimizdeki aşı oranın yüksek olması nedeniyle toplumda bir rahatlık var, maske, mesafe tedbirlerin neredeyse hiçbirine uyulmuyor" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5- 11 Şubat tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka artışı yaşanan iller sıralamasında Amasya ilk sırada yer aldı. Kentte önceki hafta 100 binde 780,64 olan vaka sayısı 1358,06’ya çıktı.



'EV ZİYARETLERİNİ ZORUNLU OLMADIKÇA YAPMAYIN'



Amasya’da hastaneye yatışlarda yükün çok fazla artmadığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, “Maalesef üzülerek söylemek istiyorum, vaka oranı anlamında değil ama vaka hızı yükselişi anlamında birinci sıradayız. Bölgede de bizden çok vakası olan illerimiz var. Ama bizde daha hızlı bir şekilde yayılmış. Pandemi salgını dolayısıyla yapılabilecek en önemli şey ilimizdeki aşı oranın yüksek olması nedeniyle genel olarak toplumda bir rahatlık var, maske, mesafe tedbirlerine neredeyse hiçbirine uyulmuyor. İlimizde ev ziyaretleri gerçekten çok fazla. Bu da hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük etkenlerinden birisi. Uzun kış gecelerinde, soğuklarda insanların ev ziyaretlerinin çok yoğun olması büyük bir risk teşkil etmektedir. Bunu biz maalesef önleyebilmiş değiliz" dedi.



'VAKA SAYILARIMIZIN HIZLA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ'



Biraz daha dikkatli ve özenli davranıldığında vaka sayılarının hızla düşeceğinin görüleceğini kaydeden Koç, şunları söyledi:



“Kalabalık etkinlikler yayılımı hızlı artıran etkenler ama en büyük sebepte maske ve mesafenin ortadan kalkmış olması. En yüksek aşılama oranında Türkiye’de 3.’üncü sıradayız. İnsanların aşı olması da rehavete teşvik ediyor. Burada yapılacak toplumun hızlı bir şekilde kalabalık ortamlardan uzak durması, ev ziyaretlerini zorunlu olmadıkça yapmamalılar. Mutlaka aşılarımızı yaptırmalıyız. Bunlara dikkat edip maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiğimizde bu oranların hızlı bir şekilde kısa zamanda ineceğini, hastaneye de fazla yük getirmeyeceğini düşünüyorum. Bizim ilimizde hastaneye yatışlarda yükümüz çok fazla artmadı. Herkes sağlıklı olsun, bu temennimiz ama bu işi de başarabilmek için biraz daha dikkatli ve özenli davrandığımızda vaka sayılarımızın hızla düştüğünü göreceğiz. Aşı bu tip salgınları önlemede en önemli etkendir” ifadelerini kullandı



'AŞIDAN SONRA HERKES KENDİNİ SALDI'



Amasya'da yaşayan Necla Türk,”Kimse kurallara uymuyor, maske takmıyorlar, aşı olduk diye rehavete kapıldılar. Aşıdan sonra herkes saldı kendini. Doğum günleri, mevlitler, ev oturmaları gibi toplu yerlerde kimse tedbirlere uymadı. Bu yüzden Amasya’da vakalar arttı” dedi.



Zülal Köse de “Önemli olan maske ve mesafe buna dikkat etmeliyiz. Maskemizi takmalıyız, hijyende çok önemli bu konuda. Artık insanlarda maskeden sıkıldı kurtulmak istiyorlar. Aşı olduk ama yine virüse yakalanıyoruz. İnsanlarda bir rahatlama var, kimse maskesini takmıyor, sokaklar çok kalabalık. Amasya özellikle kalabalık ortamlarda maskemizi çıkarmamamız lazım” diye konuştu



'BİRAZ COVİD-19'UN BİLİNCİNDE OLMALIYIZ'



Toplumda kimsenin maskeye dikkat etmediğini kaydeden Tuncay Çuhadar da “Bir Amasyalı olarak vaka artışında birinci sırada olmaktan çok üzüntü duyuyorum. Toplum olarak biraz millet bu koronadan sıkıldı mı bilmiyorum. Hiç kimse maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Dikkatli olmalıyız aslında. Toplumda kimse maskeye dikkat etmiyor. İnsanlar çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek koronayım unutuyorlar. Biraz koronanın bilincinde olmalıyız” şeklinde konuştu.