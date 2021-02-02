Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz

VAN - Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahalle'nde 8 No’lu Aile Sağlık Merkezi hizmete açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahad Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları açılışa katıldı. Açılış kurdelesi kesilen Aile Sağlık Merkezi'nin 20 bin nüfusa hizmet edeceği, 3 doktor ve 4 sağlık personelinin görev yapacağı belirtildi. Vali Bilmez, daha sonra beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Aile Sağlık Merkezi'ni gezdi.



'ŞÜPHELİ KİŞİDEN ALINAN NUMUNELERİN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ'



Açılışta konuşan Vali Bilmez, Van ve ilçelerinde sağlık alanında yapılan hizmetleri anlatırken, gazetecilerin kentte mutasyonlu virüs taşıyan hasta olup olmadığına yönelik sorularını da cevapladı. Vali Bilmez, Edremit ilçesinde ailesiyle birlikte şüphe üzerine karantinaya alınan ve yurt dışına gelen kişiden numune alınıp, Ankara'ya gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bizim şüphelendiğimiz bir vakadan numunelerini aldık, Ankara'ya gönderdik. Sonucunu beklemekteyiz ama bu arada tedbirlerimizi de elden bırakmadık. İlimizde mutasyona uğramış vaka ile ilgili bir tespit yok. Yine de gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Pandemi tedbirleri konusunda Van halkına teşekkür ediyorum. Van ilimiz, tedbirlere en çok uyan illerin başında gelmektedir. Hasta ve vaka sayılarımızda da ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun için biz hem sağlık çalışanlarımıza hem Van halkına teşekkür ediyorum. Ama tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Tedbirleri elden bırakırsak bu hastalığın tekrardan tırmanışa geçebileceğini bilmemiz gerekiyor. Mesafe, maske ve temizlik konusunda tedbirlere devam edeceğiz. Ev ziyaretleri yapmayacağız, mecbur olmadıkça sokağı çıkmayacağız. Daha doğrusu son 4 aydır Van halkını aldığı tedbire aynen uyumaları gerekir. Yüzdük yüzdük son kısma geldik. Van halkından bir süre daha sabır ve fedakarlık istiyorum."



'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN BÜYÜK KISMI AŞI OLDU'



Mutasyonlu virüse karşı sağlık çalışanlarının nasıl korunduğu konusunda da bilgi veren Vali Bilmez, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hemen tümüne yakını aşı oldu. Aşılarını gerçekleştirdiler. Bir kısmı zaten daha önce hastalık da geçirmişti. Onlar da büyük bir kısmı aşı oldu. Şu an filyasyon çalışmaları devam ediyor. Hasta sayılarında düşüş var. Sağlık çalışanlarımız belki de 8-9 aydır çok büyük bir temponun bir dönemi yaşıyor ama onlar 7/24 görevinin başında. Herkesin sağlığı için görevinin başındalar. İyi ki varlar. Van'da mutasyonlu bir vakamız yok" diye konuştu.