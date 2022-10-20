Vali Ã‡aÄŸatay: Bitlis, TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel destinasyonlarÄ±ndan biri olacak

BÄ°TLÄ°S'te Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Dere ÃœstÃ¼ Islah Projesi'nde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±mlaÂ ortaya Ã§Ä±kan tarihi yapÄ±lar restore edilirken, deredeki Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bitlis Valisi Oktay Ã‡aÄŸatay, Ã§alÄ±ÅŸmalar bittiÄŸinde kentin, TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel destinasyonlarÄ±ndan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Bitlisâ€™teki Â â€˜Dere ÃœstÃ¼ Islah Projesi' kapsamÄ±nda, kent merkezindeki yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 29 EylÃ¼l 2019'da baÅŸlandÄ±. Ä°lk olarak, mÃ¼lkiyeti Ä°l Ã–zel Ä°daresi'ne ait, halk arasÄ±nda 'Hanedan Otel' olarak bilinen, iÃ§inde 1 otel ve 39 iÅŸ yeriyle bazÄ± resmi kurumlarÄ±n bulunduÄŸu 5 katlÄ± bina yÄ±kÄ±ldÄ±. GeÃ§en zamanda 700 iÅŸ yeri ve binanÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda, binalarÄ±n arkasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼nmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±lan PaÅŸa HamamÄ± yeniden gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldi. YÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda binalarÄ±n ve iÅŸ yerlerinin altÄ±nda kalan 10 tarihi kÃ¶prÃ¼ ise gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.



RESTORASYON KASIMDA BÄ°TECEK



Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± inceleyen Bitlis Valisi Oktay Ã‡aÄŸatay, ortaya Ã§Ä±kan tarihi kÃ¶prÃ¼lerin restorasyonunun kasÄ±mÂ sonuna kadar tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±, rekreasyon ve dÃ¼zenleme alanlarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k ilerleme kaydederek, bahar aylarÄ±nda sadece yeÅŸillendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Ã‡aÄŸatay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Faaliyetimize Ã¶ncelikle dere Ã¼stÃ¼nÃ¼ iÅŸgal eden yapÄ±larÄ± yÄ±karak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. DevamÄ±nda Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ihalesi yapÄ±ldÄ±. Dere Ã¼stÃ¼ndeki rekreasyon ve dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. GeldiÄŸimiz noktada bin 400 metrelik dere Ã¼zerindeki 10 adet tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 ay sonra tamamen bitirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. 1500 yÄ±lÄ±ndan kalma tarihi kÃ¶prÃ¼ler orijinal haline tam bir ay sonra kavuÅŸmuÅŸ olacak. Ã–nÃ¼mÃ¼z kÄ±ÅŸ. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n merak ettiÄŸi konu, â€˜KÄ±ÅŸ girdiÄŸinde biz zorlu kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nda zorlanacak mÄ±yÄ±z?â€™. ArtÄ±k yarÄ±ndan itibaren de Nur Caddesi dediÄŸimiz bu caddede asfaltlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlÄ±yoruz. 10 gÃ¼n iÃ§inde de asfaltÄ±nÄ± bitireceÄŸiz. Rekreasyon ve dÃ¼zenleme alanÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n betonarme iÅŸlerini ve kaplama iÅŸlerini de kÄ±ÅŸa girmeden bitirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bahar aylarÄ±nda sadece yeÅŸillendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Onu da nisan ayÄ±nda bitirmeyi planlÄ±yoruz."



TUR OPERATÃ–RLERÄ°NÄ° BÄ°TLÄ°Sâ€™TE AÄžIRLAYACAÄžIZ



Ã‡aÄŸatay, Bitlisâ€™te yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla tarihi dokunun Ã¶n plana Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel destinasyonlarÄ±ndan biri olacaÄŸÄ±nÄ± da belirterek, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda tur operatÃ¶rlerini ilimize davet ettik. Kendileri Bitlisâ€™i Ã§ok gÃ¼zel bir destinasyon olarak deÄŸerlendiriyorlar. Biz de son dÃ¼zenlemeleri gÃ¶stereceÄŸiz. Buradaki oteller ve STK temsilcileri ile buluÅŸturacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren Bitlisâ€™i TÃ¼rkiyeâ€™deki en gÃ¼zel destinasyonlardan birisi olarak tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine aÃ§mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.Â