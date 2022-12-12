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Vali Yazıcı ile Başkan Böcek sel bölgesinde

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:22
Vali Yazıcı ile Başkan Böcek sel bölgesinde

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'daki şiddetli yağış sonrası bölgede inceleme yaptı. Vali Yazıcı ile Başkan Böcek selde iş yeri, evi, serası zarar görenlerle görüşüp, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Yazıcı, ilçede metrekareye 207 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kumluca'nın ciddi manada sıkıntıya girdiğini dile getiren Vali Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar 400'e yakın ihbar geldi. İhbarlar değerlendiriliyor. Can kaybı söz konusu değil. Tarım arazilerinde ve ilçe merkezinde mağdur olan çok sayıda vatandaşımız var" dedi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Ekiplerin seraları incelediğini dile getiren Vali Yazıcı, Kavaklıkuyu Caddesi'nde mağdur olan esnafı ziyaret ettiklerini belirtti. Belediye ekiplerinin bodrum katlarındaki suların tahliyesi için çalışma yaptığını aktaran Yazıcı, sel mağdurlarının da temizlik yaptığını söyledi. Vali Yazıcı, "Ekiplerimizin hasar tespiti için iş yerleri, mağdur vatandaşlarımızın konutları ve araçlarla ilgili tespitleri en kısa sürede bitireceğiz. Akşama kadar bitirmeyi hedefliyoruz, olmazsa yarına biter" diye konuştu.



SERASINI KONTROLE GİDEN ÇİFTÇİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi:



"Sadece 1 vatandaşımız daha önce baypas olan 78 doğumlu vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti. Serasında kalp krizi geçirmiş. Devletimiz yaraları saracak. İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğini iletti. Gece 02.30'dan itibaren teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Takipteyiz, can kaybı olmaması sevindirici ama ciddi miktarda hasar gören yer ve mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarı da karşılayacaktır. Büyük geçmiş olsun."



BAŞKAN BÖCEK: 2 İTFAİYE ARACIMIZ KAYBOLDU



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şunları söyledi:



"Mal canın yongası; can kaybımız yok ama her yer çamur. Her yer afet ile ilgili sıkıntı görmüş. Biz de 01.15 itibarıyla tüm ekiplerimiz araç gereçle çalışmalara başladık. 25 itfaiye aracı, 38 iş makinesi, 10 kamyon yer aldı. Köprümüz yıkıldı. 2 itfaiye aracımız kayboldu. 167 personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük afet, üzgünüz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



Diğer yandan belediyeye ait itfaiye araçlarının kurtarma çalışmasına giderken sele kapılıp sürüklendiği, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSelAntalya Valisi Ersin YazıcıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
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