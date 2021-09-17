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Van'da bal hasadı başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 14:26
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Van'da bal hasadı başladı

VAN - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Van'da, bal hasadı başladı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bölgede Türkiye ortalamasının üzerinde bir üretimi olduğunu ve 2 bin 800 tona yakın bal üretildiğini söyledi. Bölgedeki kuraklığa da dikkat çeken Tandoğan, "Ama ileriki yıllarda bizi bir tehlike bekliyor. Bununla ilgili önemli adımlar atılması gerekiyor. Kuraklık yaşandığı zaman tüm canlıları, hayvanı, bitkiyi her şeyi etkileyen bir durum" diye konuştu.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir yere sahip olan Van ve çevresinde, bal hasadı başladı. İlkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcılar, binbir emek verdikleri ürünlerini almaya başladı. Gevaş ilçesinin yüksek kesimlerinde bir haftadır bal hasadının başladığını söyleyen Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, resmi kayıtlara göre Van'da yaklaşık bin 400 arıcılık işletmesinin mevcut olduğunu, yine resmi kayıtlara göre 140 bin arılı kovan sayılarının olduğunu söyledi. Bölgede Türkiye ortalamasının üzerinde bir bal üretiminin olduğunu belirten Tandoğan, "Yaklaşık 2 bin 800 tona yakın bal üretiliyor. Burası bal üretim anlamında önemli bir merkezdir. Van yerli arıcının yanı sıra bir o kadar da dışardan gezginci arıcılar tarafından rağbet gören bir yer. Çünkü iklimi ve şartları çok iyi ve Türkiye ortalamasının üzerinde bal üretim miktarına sahip bir kent" dedi.

KURAKLIK TEHLİKESİ

Bu yıl yaşanan kuraklığın herkesi olduğu gibi arıcıları da çok etkilediğini fakat yine de bu yıl için karamsar olmadıklarını belirten Tandoğan, "Ama ileriki yıllarda bizi bir tehlike bekliyor. Bununla ilgili önemli adımlar atılması gerekiyor. Kuraklık tüm canlıları, hayvanı, bitkiyi her şeyi etkileyen bir durum. Bitkinin olmadığı zaman veya hava şartları mevsim normallerinin altında veya üstünde seyrettiği zaman doğada bir dengesizlik yaşanıyor. Arı istediği zaman istediği mevsimde o çiçeğe ulaşamadığı zaman yeterince gelişme sağlayamıyor ve verimsiz bir sezon geçiyor. Böyle bir tehlike de bizi bekliyor. Balın olmadığı zaman ilkbaharda arı ölümleri çok fazla oluyor. Çünkü arı o sene yeterince beslenmemişse bağışıklık sistemi zayıf kalıyor. Ve arı çeşitli hastalıklara ve zararlılara karşı direnç sağlayamadığından dolayı arı ölümleri meydana gelir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBal Hasadı
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