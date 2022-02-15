Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
812.86
DOLAR
13.61
STERLİN
18.46
EURO
15.45
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru...

Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2022 Salı 13:37
Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

VAN- Van'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B. tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler, adresini tespit ettiği N.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol çöktü; göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
Yol çöktü; göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek
Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans