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Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:10
Van'da kaçak avlanan 450 kilo inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan kişiye, 2 bin 600 TL ceza uygulandı. 

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine bayramda da devam ediyor. Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Açıkyol Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali, ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan kişiye de 2 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKaçakInci Kefali
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