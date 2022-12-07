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Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:23
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

VAN'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı.

Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi. Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanOkul ServisiKaza
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