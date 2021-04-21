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Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak arıtma tesisi tamamlandı

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' tamamlandı. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "Nisan ayı sonu itibariyle de eski tesisi kapatıp yeni tesisimizi faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:31
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Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak arıtma tesisi tamamlandı

VAN - Van Gölü, doğal güzellikleri, saklı koyları ve mavi bayraklı plajıyla görenleri hayran bırakıyor. NASA tarafından düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı online yarışmasında da Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesinin ardından da gözler Van Gölü'ne çevrildi. Gölün kirlilikten kurtarılması için 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin Tuşba ilçesinde yaptırdığı ileri teknolojiyle donatılan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı tesis tamamlandı ve Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasına da sayılı günler kaldı. Yıllarca göle akıtılan atık sularının sadece yüzde 25'i arıtılırken, 177 milyon lira bütçeli tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte de göl kirlilikten kurtarılmış olacak. 

ESKİ ARITMA KAPASİTESİNİ DOLDURMUŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin 2018 yılında ihale edildiğini ve toplam maliyetinin ise 177 Milyon liraya mal olan tesisin bu ay itibariyle su alma durumuna geldiğini söyledi. 2008 yılından bu yana eski arıtma tesisinin kapasitesini doldurduğunu ve yeterli arıtma yapamadığını da belirten Kaplan şöyle konuştu:

VAN GÖLÜ KURTULACAK

"Yaptığımız ölçümlerle şu anda şehrin kanalizasyonunun yüzde 25'ini arıtabiliyoruz. Van İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte 700 bin merkez nüfusunun 2026-2030 yılına kadar birinci etabıyla kapasitesine yetecek. 2046 yılında ise 1 milyon 50 bin nüfusa yetecek bir tesisi bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Tesisimiz temiz su ile su testleri gerçekleştiriliyor. Nisan ayı sonu itibariyle de eski tesisi kapatıp yeni tesisimizi faaliyete geçireceğiz. Van Gölü'nün şu anda farkındalığı oluşturulan NASA'nın fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün fotoğrafının birinci seçildiği, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sahiplendiği ve yürüttüğü Van Gölü Koruma Eylem Planı'nın hayata geçtiği ve tesisimizin biterek Van Gölü'nü kirlilikten kurtardığımız noktadayız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüKirlilikArıtma Tesisi=
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