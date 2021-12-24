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Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Van'ın 3 ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar, bugün tatil edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2021 Cuma 11:03
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Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili

VAN - Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatiliDoğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı. 


VAN'IN 3 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARA KAR TATİLİ

Van'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullara bugün bir günlük ara verildi. Diğer okullar ise eğitimlerine devam etti. Öğrencilerin çoğu karda yürüyerek okullarına gitti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Birçok mahalle, köy ve mezrada yollar ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da tipi ve çığ riski nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji yetkilileri, yola çıkan sürücüleri çığ ve buzlanmaya karşı uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taşımalı EğitimKarKar Tatili
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