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Yasak başladı, Vanlı balıkçılar teknelerini bakıma aldı

Av yasağının başlaması ile birlikte Van Gölü'ndeki Ercişli balıkçılar, teknelerini kıyıya çekip bakımlarını yapmaya başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2021 Perşembe 13:30
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Yasak başladı, Vanlı balıkçılar teknelerini bakıma aldı

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında olan inci kefalinin avlama yasağı başladı. Her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 98 balıkçı teknesi, dünden itibaren son ağlarını çekip, 90 günlük süreyi tamamlamak için limanlara demir atarken, bazı balıkçılar ise kıyıya çektikleri teknelerinin bakımını ve onarımını yapmaya başladı. 

Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, dün son ağlarını çektiklerini söyleyerek, "İnci kefali avlama yasağı başladı. Bunun üzerine son ağlarımızı Van Gölü’nden topladık. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzakta attığımız 800 metre uzunluğundaki ağlarımızı diğer balıkçı arkadaşlarımla birlikte toplayarak, teknelerimizi limana çektik. Burada sezonluk tekne bakılmalarımızı boyasını, kaynağını ve diğer bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Av YasağıVanlı Balıkçılar
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