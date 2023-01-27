Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

ANKARA - AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldığı bilgiye göre, yaşlı nüfus oranı yüzde 10'a yaklaşan Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, "evde bakım", "gündüz bakım" gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modelleri de yaygınlaştırılıyor. Yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütülüyor.

7 yılda 39 milyon lira finansman desteği sağlandı

Bu kapsamda, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmak, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amaçlanıyor.

65 yaş üstü kişilerin korunması ve desteklenmesiyle biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 7 yılda 39 milyon lira finansman desteği sağlandı.

Bu kapsamda 7 yılda 35 belediyede yürütülen 61 projeyle 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlıya ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca YADES için bu yıl 6 milyon 205 bin lira ödenek ayrıldı.

Genel bütçeden aktarılan kaynakla, yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programı olan YADES ile yaşlıların ailelerinden ve alıştıkları ortamdan ayrılmadan yaş almaları, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımları desteklenerek, aktif ve sağlıklı yaşlanmaları teşvik ediliyor.

Belediyelerce hazırlanacak projelerin süreleri bir yıl olacak

YADES 2023 programı kapsamında 6 milyon 205 bin liralık ödenek, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerinin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacak.

Belediyelerce hazırlanacak projelerin süreleri bir yıl olacak. Onaylanan projeler, belediyeler tarafından uygulanacak, denetimler ise valilikler aracılığıyla yürütülecek.

Programa başvuracak belediyelerin, hazırlayacakları proje tekliflerini, 26 Şubat saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerekiyor.