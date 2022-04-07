Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.344,65
ALTIN
916,05
DOLAR
14,75
STERLİN
19,33
EURO
16,12
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 15:50
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

 ZONGULDAK - Zonguldak’ın Filyos Limanı’nda hazırlıklarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, yarın Karadeniz’deki ilk görevi için demir alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz’de ilk kez birlikte görev yapacak.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz’deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ’A EMANET

Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı’na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj GemisiKaradenizGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı
Kayınpederi ile kayınvalidesini vurup, serbest kalan damat için yakalama kararı
Menderes'teki orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
Menderes'teki orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans